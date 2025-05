Serie B, oggi il ritorno delle semifinali playoff: il punto della situazione

In attesa di sbrogliare il nodo retrocessioni e playout per il caso Brescia, dal pomeriggio ci saranno le due gare di ritorno delle semifianli playoff. Alle 17.15 Cremonese-Juve Stabia con gli ospiti che, dopo aver eliminato il Palermo ai quarti, partono dal 2-1 dell'andata ma devono fare attenzione a non farsi rimontare visto che i grigiorossi hanno un piazzamento migliore nella classifica della regular season. Lo Spezia ospita il Catanzaro dell'ex viola Iemmello (nella foto) ed è in vantaggio sia per il risultato dell'andata (2-0 in Calabria), sia come piazzamento di classifica visto che ha chiuso terza mancando di poco la promozione diretta, ottenuta da Sassuolo e Pisa.

Per sapere chi sarà la terza ci sarà poi da aspettare la finale.