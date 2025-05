Allenatori, Ten Hag al Leverkusen, Roma su Fabregas, Allegri conteso

vedi letture

Con Ancelotti ct del Brasile e Xabi Alonso annunciato oggi dal Real, è iniziata la girandola di allenatori a livello europeo mentre si attende l'ultima giornata per dare il via a quello italiano.

Intanto dopo l'addio appunto di Xabi Alonso, spunta la data per la firma di Erik Ten Hag come nuovo allenatore del Bayer Leverkusen. Come riporta Sky Sport in Germania, il 55enne avrebbe un accordo con il club tedesco fino al 30 giugno 2027 e la firma con annessa ufficialità sarebbe prevista per l'inizio della prossima settimana.

Roma - Nel mirino del Bayer era finito Cesc Fabregas che aveva però declinato. In attesa di capire se resterà davvero al Como come sembrava, la Roma sembra averlo individuato come successore di Ranieri. Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, la Roma avrebbe avuto un contatto diretto con il Como per provare a liberare Cesc Fabregas dal contratto che lo lega ai lariani. Un tentativo che è stato però respinto perché il club vuole impostare con il tecnico la prossima stagione.

Napoli, MIlan, Inter - Conte vuole garanzie, non solo tecniche ma strutturali, per restare al Napoli. De Laurentiis ci proverà a convincerlo con l'annuncio del nuovo centro sportivo e il nome Kevin De Bruyne, che il ds Manna avrebbe già avvicinato, ma è dura in ogni caso e si sarebbe già affacciato il Manchester United. Così Massimiliano Allegri sarebbe il primo nome sulla lista per la panchina azzurra. Tra i due c’è stima reciproca e un dialogo già aperto, oltre alla presenza del ds Manna con cui ha già lavorato. L'alternativa è Stefano Pioli dopo la ricca esperienza araba. Sul tecnico livornese invece c'è anche il Milan del ds Tare (Italiano aspetta prima il Bologna) e l’ombra dell’Inter: qualora Simone Inzaghi dovesse essere tentato dall’Arabia (da dove sono sicuri abbia già accettato), Beppe Marotta potrebbe tornare a corteggiare l’amico Allegri.