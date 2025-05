Serie A, il programma e la classifica provvisoria in attesa delle ultime gare

vedi letture

Alle 20.45 si disputeranno le ultime sei gare della 38esima ed ultima giornata di serie A con diversi verdetti ancora da dare. Al momento sono stati assegnati lo scudetto (al Napoli) e tre posti Champions (oltre ai partenopei vanno nella massima competizione europea Inter e Atalanta) oltre al Monza già retrocesso.

Per cosa si gioca C'è dunque la griglia europea da completare con l'ultimo posto Champions per il quale sono in corsa in tre, Juventus, Roma e Lazio che si giocano di conseguenza quello di Europa League (l'altro se lo è preso il Bologna vincendo la Coppa Italia) e quello di Conference; solo per quest'ultimo, in caso di sconfitta della sola Lazio, rientra anche la Fiorentina che al momento è ottava dietro anche al Milan. Posto che manterrebbe a discapito del Bologna tra scontri diretti e differenza reti complessive. In coda c'è da decidere quali saranno le due squadre che insieme al Monza saluteranno la serie A.

Gare già giocate

Napoli-Cagliari 2-0

Como-Inter 0-2

Bologna-Genoa 1-3

Milan-Monza 2-0

Le gare di oggi

Atalanta-Parma

Empoli-Verona

Lazio-Lecce

Torino-Roma

Udinese-Fiorentina

Venezia-Juventus

La classifica aggiornata

1. Napoli 82 punti*

2. Inter 81*

3. Atalanta 74

4. Juventus 67

5. Roma 66

6. Lazio 65

7. Milan 63*

8. Fiorentina 62

9. Bologna 62*

10. Como 49*

11. Torino 44

12. Udinese 44

13. Genoa 43*

14. Cagliari 36*

15. Hellas Verona 34

16. Parma 33

17. Lecce 31

18. Empoli 31

19. Venezia 29

20. Monza 18*

*già giocato