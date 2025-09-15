Serie A, Verona e Cremonese non si fanno male: finisce 0-0. Esordio Vardy

La sfida pomeridiana del lunedì tra Verona e Cremonese finisce 0-0. Un risultato che prosegue la strisce positiva della squadra di Nicola che con il pari si porta a sette punti in classifica, grazie anche ad un super Audero messo a dura prova da Giovane in particolare ma anche da Orban e Sarr.

Il Verona recrimina dunque qualcosa in termini di occasioni e intanto conquista il suo secondo punto in classifica. Giornata di debutti, per Gagliardini nel Verona che partito titolare dopo mezzora è uscito però per un infortunio alla spalla (e nella ripresa lo seguiranno Frese e Orban sempre per infortunio) e soprattutto dell'attaccante classe 87 Jamie Vardy nella Cremonese, all'esordio in serie A.