Serie A, Udinese-Juventus 0-1: Boga manda i bianconeri al quarto posto
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La 29a giornata consegna la vittoria della conferma alla Juventus, che riesce a espugnare il campo dell'Udinese per 1-0. Dopo qualche difficoltà iniziale, la Juventus prende il controllo del match e lo sblocca al 38', proprio dopo uno scambio di posizione: Yildiz scappa a Zarraga sulla sinistra, Boga attacca la porta da centravanti e insacca l'1-0. Nella ripresa Ekkelenkamp si divora il pari e l'Udinese, dopo aver attaccato, rischia grosso: Conceiçao si vede annullare il bis, c'era un fuorigioco di Koopmeiners. Lo sfiora anche Miretti, ma Okoye tiene in vita i suoi.
Vittoria e tre punti per la Juventus, che chiude il sabato al quarto posto con 53 punti. Udinese ferma a 36 punti, fuori dalla top-10.
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