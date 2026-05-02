Serie A, le formazioni ufficiali di Udinese-Torino: c'è Zaniolo dal 1'
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Alle 15:00 è in programma il calcio d'inizio di Udinese-Torino, gara valida per la trentaquattresima giornata di Serie A. Queste le formazioni ufficiali della partita.
Udinese (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Ehizibue, Atta, Miller, Ekkelenkamp, Kamara; Zaniolo, Buksa. A disposizione: Nunziante, Sava, Padelli, Zarraga, Gueye, Bayo, Arizala, Mlacic, Piotrowski, Camara, Vinciati. Allenatore: Kosta Runjaic.
Torino (3-5-2): Paleari; Coco, Marianucci, Ebosse; Lazaro, Casadei, Ilkhan, Gineitis, Obrador; Vlasic Simeone. A disposizione: Israel, Siviero, Prati, Ilic, Maripan, Kulenovic, Nkounkou, Biraghi, Tameze, Savvam Nije. Allenatore: Roberto D'Aversa.
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