Occhi in Polonia della Fiorentina: anche i viola sul 2003 Wojcik

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Fabio Paratici ha già iniziato a guardarsi intorno in vista di un'estate che per la Fiorentina si prospetta di grandi cambiamenti. E tra rinnovi e conferme, dalla Polonia spunta la voce di un interesse del club viola per Oskar Wojcik, difensore classe 2003 attualmente in forza al KS Cracovia. Come riporta il portale polacco Goal, le ottime prestazioni del centrale non sono passate inosservate e si è attirato gli interessi di numerose squadre tra cui, oltre alla Fiorentina, Bologna, Torino ma anche Celtic e Coventry City al di là dell'Italia.