Roma-Fiorentina sul mercato, TMW: "Da Dodo a Pellegrini, quanti intrecci"

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Roma-Fiorentina sullo sfondo presenterà anche i primi intrecci di mercato, con Gian Piero Gasperini pronto a osservare da vicino alcuni profili gigliati che da tempo stuzzicano il suo interesse. Non è un mistero come uno dei primi nomi sulla lista di Gasp per rafforzare le sue corsie di centrocampo sia quello di Dodo. Con Celik che a giugno lascerà la Capitale a parametro zero, gli uomini di mercato dei giallorossi hanno da tempo messo il brasiliano viola nel mirino, potendo beneficiare anche dello stallo sul suo rinnovo di contratto con la Fiorentina. Poi c'è Niccolò Fortini, almeno da un anno sui taccuini della dirigenza della Roma, impressionata dall’impatto avuto dal classe 2006 nella sua di apprendistato alla Juve Stabia.

Anche Gudmundsson è uno di quei giocatori che Gasperini apprezza fin dai tempi dell’Atalanta e su cui la Roma potrebbe lanciarsi per rafforzare un reparto - quello offensivo - destinato ad una massiccia rivoluzione. Occhio, infine, a chi potrebbe fare il percorso inverso. Pellegrini ed El Shaarawy sono stati più volte accostati alla Fiorentina negli scorsi mesi, a giugno il loro contratto scadrà e potrebbero diventare degli appetibili parametri zero.