Sassuolo, Grosso: "Campionato difficile, la Fiorentina era motivata"

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Alla vigilia della gara col Milan, si è così espresso il tecnico del Sassuolo Fabio Grosso: "Le motivazioni ci sono, siamo stati bravi a venir fuori da certe situazioni per un campionato difficile per una neopromossa, poi l'anno prossimo cambieranno gli scenari e avrai qualcosa su cui appoggiare altre caratteristiche. Noi siamo motivati, poi ci sono tante situazioni. Noi con la Fiorentina abbiamo alternato i momenti, poi era una giornata particolare a un orario particolare, contro un avversario motivato.

Ci stiamo concedendo il meritatissimo recupero poi negli altri giorni in cui stiamo insieme proviamo ad alzare il livello e mi auguro di riuscire a fare una bella partita perché questa squadra merita di finire bene il campionato. Nel girone di ritorno abbiamo fatto gli stessi punti dell'andata e possiamo ancora migliorare e vogliamo provare a farlo. Noi non abbiamo obiettivi di classifica ma abbiamo la volontà di cercare di fare gare".