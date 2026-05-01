Il Lecce fa il colpo a Pisa: vittoria 2-1 e +4. Toscani e Verona in B
FirenzeViola.it
Vittoria fondamentale in chiave salvezza per il Lecce, che vince 2-1 a Pisa nella partita del venerdì sera di Serie A e stacca di 4 punti il terzultimo posto attualmente occupato dalla Cremonese, impegnata lunedì pomeriggio contro la Lazio in casa. A decidere la sfida della Cetilar Arena sono le reti di Banda e Cheddira, con i toscani che avevano momentaneamente pareggiato con Leris.
Un risultato importante per Di Francesco che si avvicina anche alle altre dirette concorrenti tra cui la Fiorentina, ora distante 5 punti in attesa che la squadra viola scenda in campo lunedì a Roma. Il Pisa invece è aritmeticamente in B, così come il Verona indipendentemente dal risultato di domani.
Pubblicità
News
Fiorentina, prima la salvezza poi le grandi manovre. Il primo passo tocca alla proprietà: rilancio, rientro o gestione?di Alberto Polverosi
Le più lette
1 Fiorentina, prima la salvezza poi le grandi manovre. Il primo passo tocca alla proprietà: rilancio, rientro o gestione?
2 Finale di stagione dall'alto coefficiente di difficoltà, e Gud si può giocare il futuro da falso nove
Copertina
Luciana MagistratoFirenzeViolaVerso Roma-Fiorentina: Piccoli al lavoro per recuperare, il punto sugli infortunati
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com