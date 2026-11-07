Serie A: sorridono Gasp e Palladino, crisi per Sassuolo e Udinese. Risultati e classifica
Un punto per uno tra Torino e Lecce e vittorie per Roma, Cagliari e Bologna: va in archivio con questi verdetti il sabato di serie A, mentre nell'anticipo di ieri il Venezia ha battuto l'Udinese. Se i fiulani sono scivolati in fondo alla classifica, sorride Palladino alla quarta vittoria consecutiva del suo Bologna e Gasperini che si trova a -1 dalla capolista Lazio. Domani le altre 5 partite mancanti, tra cui la notturna Fiorentina-Juventus, che chiuderanno l'undicesima giornata. La serie A poi si fermerà per un week end per gli impegni delle Nazionali.
I risultati di ieri e oggi
Venezia-Udinese 2-1
Cagliari-Frosinone 1-0
Torino-Lecce 1-1
Parma-Bologna 1-2
Roma-Sassuolo 3-0
Programma di domani
12.30 Napoli-Lazio
15.00 Genoa-Milan
15.00 Monza-Atalanta
18.00 Inter-Como
20.45 Firentina-Juventus
Classifica aggiornata
1. Lazio 28 punti
2. Roma* 27
3. Inter 25
4. Como 23
5. Milan 21
6. Frosinone* 20
7. Juventus 17
8. Bologna* 17
9. Cagliari* 16
10. Napoli 14
11. Torino* 14
12. Genoa 13
13. Atalanta 11
14. Lecce* 10
15. Parma* 8
16. Fiorentina 8
17. Sassuolo* 8
18. Monza 7
19. Venezia* 6
(* =Una partita in più)
20. Udinese* 5
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