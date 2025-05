Serie A, si parte questa sera con Genoa-Atalanta: domani le restanti 9 partite

Oggi torna in campo la Serie A con la 37° giornata di campionato. Il penultimo turno del nostro massimo campionato si aprirà questa sera con l'unico anticipo del sabato tra Genoa e Atalanta. A Marassi, calcio d'inizio ore 20:45, i rossoblu, già sicuri della salvezza, e i bergamaschi, già qualificati alla prossima Champions, non si giocheranno niente a livello di classifica. Domani invece alle 20:45 giocheranno in contemporanea tutti gli altri nove match di Serie A.

Inter-Lazio e Parma-Napoli le due sfide che interesseranno la lotta scudetto (la prima anche la lotta europea e quest'ultima quella per non retrocedere). Per quanto riguarda la corsa all'Europa i match in programma sono Juventus-Udinese, Fiorentina-Bologna e Roma-Milan. I match che mettono in palio punti importanti nelle zone calde della classifica invece sono: Monza-Empoli, Cagliari-Venezia, Lecce-Torino e Verona-Como.