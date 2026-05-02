Salah parla dell'addio al Liverpool: "Stagione dura per tutti. Taccio"

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Mohamed Salah, ex Fiorentina nonché attuale giocatore del Liverpool da cui si separerà a fine stagione, ha parlato dei motivi dell’addio ai Reds: “Personalmente penso, senza scendere nei dettagli, non sto cercando di girarci intorno... che la scorsa stagione non fossi pronto ad andarmene perché, dopo aver battuto i record e vinto la Premier League, non sarebbe stato giusto. Ma ora, con tutto quello che sta succedendo in questa stagione... non entrerò nei particolari, ma è come dire: 'Sai cosa? È ora. Voglio andare'.

E naturalmente ci sono molte cose dietro le quinte che la gente non conosce, ma sì, credo che ora sia il momento giusto. Sono in pace con questa decisione. Affrontare quest'anno, questa stagione, sentendo che 'ok, questa è la cosa giusta da fare ora', mi dà serenità. Questa stagione è stata dura per tutti noi e non voglio dire molto di più al riguardo”.