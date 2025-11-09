Con Kean assente tocca a Dzeko: il bosniaco è il favorito per sostituire Moise

Moise Kean si è fatto male a Mainz dove è entrato al quarto d’ora della ripresa al posto di Piccoli e dove è rimasto in campo fino alla fine, e c’era lui a cercare d’impedire il cross di Sano sul gol 2-1 dei tedeschi. Un contrasto precedente di gioco, che non gli ha impedito di finire quei trenta minuti più recupero di Conference League, sembra essere la causa dell’assenza del numero 20 oggi a Marassi, evidentemente più doloroso e dannoso di quanto il campo (non) avesse dimostrato, ma la cosa ormai sicura è che Paolo Vanoli dovrà farne a meno nel suo esordio contro il Genoa.

Il nuovo allenatore viola si è preso tutto il tempo possibile per decidere la coppia d’attacco, considerata la delicatezza della scelta dentro una gara da non sbagliare: Dzeko-Gudmundsson favorita, come riporta il Corriere dello Sport, ma Piccoli può superare il bosniaco in extremis.

