Dalla botta con il Mainz al dolore in allenamento: ecco il motivo del forfait di Kean

La tegola per la Fiorentina e i suoi tifosi è arrivata nel tardo pomeriggio di ieri, quando i viola hanno ufficialmente comunicato l'assenza di Moise Kean per la trasferta di Marassi contro il Genoa. L'attaccante ha preso una botta giovedì a Magonza contro il Mainz quando è subentrato a metà ripresa. Ha stretto i denti fino al termine della partita, poi il dolore si è riacutizzato venerdì a freddo. Ieri ha fatto l'ultimo provino che ha dato esito negativo e gli ha impedito di partire con i compagni. Questo è quello che riporta La Gazzetta dello Sport.