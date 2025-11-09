Kean salta anche la nazionale. Al suo posto possibile chance per Piccoli
FirenzeViola.it
Convocato dal CT azzurro Gennaro Gattuso, Moise Kean, assente oggi con la Fiorentina a Marassi per un colpo subito alla tibia, rimarrà fuori anche dall'Italia - dove l’11 ottobre scorso si era infortunato alla caviglia destra nella trasferta in Estonia - con il commissario tecnico che aspetterà le partite di oggi per ufficializzare il sostituto. Magari con Piccoli, che si gioca il posto da titolare a Marassi, altrimenti Gattuso potrebbe anche chiamare uno tra Cambiaghi e Zanioli. Lo riporta il Corriere dello Sport.
Pubblicità
Rassegna stampa
Le più lette
Copertina
Alberto PolverosiVademecum per Vanoli. Venti problemi da risolvere. Il primo: mai pensare “ci salveremo perché siamo la Fiorentina”
Luca CalamaiSe non giocavano contro Pioli la situazione è veramente grave. Vanoli dovrà rifare la preparazione. Nel mercato invernale serve un leader a centrocampo e un grande difensore
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com