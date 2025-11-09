Kean salta anche la nazionale. Al suo posto possibile chance per Piccoli

Convocato dal CT azzurro Gennaro Gattuso, Moise Kean, assente oggi con la Fiorentina a Marassi per un colpo subito alla tibia, rimarrà fuori anche dall'Italia - dove l’11 ottobre scorso si era infortunato alla caviglia destra nella trasferta in Estonia - con il commissario tecnico che aspetterà le partite di oggi per ufficializzare il sostituto. Magari con Piccoli, che si gioca il posto da titolare a Marassi, altrimenti Gattuso potrebbe anche chiamare uno tra Cambiaghi e Zanioli. Lo riporta il Corriere dello Sport.
 