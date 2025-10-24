Serie A, le formazioni ufficiali dell'anticipo tra Milan e Pisa

vedi letture

L'ottavo turno di campionato e pronto ad iniziare. Dopo la parentesi infrasettimanale delle coppe europee torna infatti protagonista la Serie A, con il weekend che viene anticipato dalla gara del venerdì sera tra Milan e Pisa a San Siro. I rossoneri, reduci dalla vittoria per 2-1 proprio contro la Fiorentina, vanno a caccia di una vittoria che gli porterebbe a +4 in classifica sulle inseguitrici, in attesa poi del big match di domani tra Napoli e Inter. Gilardino invece è ancora alla ricerca del primo successo nella massima serie calcistica italiana con il suo Pisa e sogna di riuscirci in un palcoscenico come quello del Meazza. Di seguito ci sono le formazioni ufficiali appena comunicate dalle due squadre:

MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi; Gimenez, Leao. A disp. Terracciano, Pittarella, Nkunku, Tomori, Athekame, Odogu, Sala. All. Massimiliano Allegri.

PISA (3-5-2): Semper; Caracciolo, Albiol, Canestrelli; Touré, Akinsanmiro, Aebischer, Tramoni, Bonfanti; Nzola, Meister. A disp. Nicolas, Angori, Marin, Leris, Hojholt, Cuadrado, Buffon, Vural, Moreo, Calabresi, Piccinini, Denoon, Lorran. All. Alberto Gilardino.