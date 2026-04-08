Serie A, le designazioni arbitrali: Cagliari-Cremonese affidata a Doveri

Serie A, le designazioni arbitrali: Cagliari-Cremonese affidata a DoveriFirenzeViola.it
Oggi alle 14:18News
di Redazione FV

Non solo Fiorentina-Lazio, l'Aia ha ovviamente pubblicato sul proprio sito ufficiale le designazioni arbitrali complete per tutto l'intero 32° turno di Serie A, che prenderà il via venerdì sera all'Olimpico con Roma-Pisa. Tra le partite che più interessano la Fiorentina e la lotta salvezza in generale c'è ovviamente Cagliari-Cremonese, che è stata affidata a Daniele Doveri. Mentre i big match tra Atalanta e Juventus e Como e Inter sono stati assegnati rispettivamente a Maresca e Massa. Questo il quadro completo con tutte le designazioni:

ROMA – PISA    Venerdì 10/04 h. 20.45

FELICIANI

BINDONI – TEGONI

IV:      MARIANI

VAR:     GIUA

AVAR:      DI PAOLO

CAGLIARI – CREMONESE    Sabato 11/04 h. 15.00

DOVERI

BERCIGLI – FONTANI

IV:      MARINELLI

VAR:      GUIDA

AVAR:      MAZZOLENI

TORINO – H. VERONA    Sabato 11/04 h. 15.00

BONACINA

YOSHIKAWA – PISTARELLI

IV:       MANGANIELLO

VAR:      MARINI

AVAR:       MERAVIGLIA

MILAN – UDINESE    Sabato 11/04 h. 18.00

MARCHETTI

IMPERIALE – FONTEMURATO

IV:      MUCERA

VAR:     MAGGIONI

AVAR:     ABISSO

ATALANTA – JUVENTUS     Sabato 11/04 h. 20.45

MARESCA

BERTI – DEI GIUDICI

IV:       ZUFFERLI

VAR:      DI PAOLO

AVAR:    CAMPLONE

GENOA – SASSUOLO      h. 12.30

RAPUANO

DI GIOIA – MORO

IV:     DI MARCO

VAR:     MERAVIGLIA

AVAR:     GUIDA

PARMA – NAPOLI    h. 15.00

DI BELLO

ROSSI L. – MASTRODONATO

IV:     COLLU

VAR:     ABISSO

AVAR:     MARINI

BOLOGNA – LECCE     h. 18.00

COLOMBO

PERROTTI – CECCON

IV:     CREZZINI

VAR:     MAZZOLENI

AVAR:       PAGANESSI

COMO – INTER    h. 20.45

MASSA

MELI – ALASSIO

IV:       AYROLDI

VAR:     AURELIANO

AVAR:     MAGGIONI

FIORENTINA – LAZIO    Lunedì 13/04 h. 20.45

FABBRI (foto)

VECCHI – ZINGARELLI

IV:     PERRI

VAR:    PATERNA

AVAR:      AURELIANO