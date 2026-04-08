Serie A, le designazioni arbitrali: Cagliari-Cremonese affidata a Doveri
Non solo Fiorentina-Lazio, l'Aia ha ovviamente pubblicato sul proprio sito ufficiale le designazioni arbitrali complete per tutto l'intero 32° turno di Serie A, che prenderà il via venerdì sera all'Olimpico con Roma-Pisa. Tra le partite che più interessano la Fiorentina e la lotta salvezza in generale c'è ovviamente Cagliari-Cremonese, che è stata affidata a Daniele Doveri. Mentre i big match tra Atalanta e Juventus e Como e Inter sono stati assegnati rispettivamente a Maresca e Massa. Questo il quadro completo con tutte le designazioni:
ROMA – PISA Venerdì 10/04 h. 20.45
FELICIANI
BINDONI – TEGONI
IV: MARIANI
VAR: GIUA
AVAR: DI PAOLO
CAGLIARI – CREMONESE Sabato 11/04 h. 15.00
DOVERI
BERCIGLI – FONTANI
IV: MARINELLI
VAR: GUIDA
AVAR: MAZZOLENI
TORINO – H. VERONA Sabato 11/04 h. 15.00
BONACINA
YOSHIKAWA – PISTARELLI
IV: MANGANIELLO
VAR: MARINI
AVAR: MERAVIGLIA
MILAN – UDINESE Sabato 11/04 h. 18.00
MARCHETTI
IMPERIALE – FONTEMURATO
IV: MUCERA
VAR: MAGGIONI
AVAR: ABISSO
ATALANTA – JUVENTUS Sabato 11/04 h. 20.45
MARESCA
BERTI – DEI GIUDICI
IV: ZUFFERLI
VAR: DI PAOLO
AVAR: CAMPLONE
GENOA – SASSUOLO h. 12.30
RAPUANO
DI GIOIA – MORO
IV: DI MARCO
VAR: MERAVIGLIA
AVAR: GUIDA
PARMA – NAPOLI h. 15.00
DI BELLO
ROSSI L. – MASTRODONATO
IV: COLLU
VAR: ABISSO
AVAR: MARINI
BOLOGNA – LECCE h. 18.00
COLOMBO
PERROTTI – CECCON
IV: CREZZINI
VAR: MAZZOLENI
AVAR: PAGANESSI
COMO – INTER h. 20.45
MASSA
MELI – ALASSIO
IV: AYROLDI
VAR: AURELIANO
AVAR: MAGGIONI
FIORENTINA – LAZIO Lunedì 13/04 h. 20.45
FABBRI (foto)
VECCHI – ZINGARELLI
IV: PERRI
VAR: PATERNA
AVAR: AURELIANO
