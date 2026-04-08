Velasco: "Io presidente Figc? Pesce d'aprile rimbalzato fino in Argentina"

Velasco: "Io presidente Figc? Pesce d'aprile rimbalzato fino in Argentina"
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Oggi alle 15:13News
di Redazione FV
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(ANSA) - ROMA, 08 APR - "Io presidente della Figc? E' stato un pesce d'aprile, arrivato fino in Argentina...". Così ha risposto Julio Velasco, ct della nazionale italiana femminile di pallavolo, durante la presentazione del libro "Allenare diversamente" di Alessandro Donati e Francesco Marcello. "Ci vuole specificità per certi ruoli", ha concluso Velasco. (ANSA).