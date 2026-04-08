Dagli inviati

Fiorentina in partenza per Londra: dirigenza al completo al seguito della squadra

Fiorentina in partenza per Londra: dirigenza al completo al seguito della squadra
Oggi alle 16:00Primo Piano
di Redazione FV
fonte dall'inviato Matteo Luconi

La Fiorentina è in partenza in questi istanti dall'aeroporto di Peretola, direzione Londra, dove domani alle ore 21 affronterà il Crystal Palace di Oliver Glasner. La squadra di Paolo Vanoli, accompagnata dalla dirigenza al completo ossia da Goretti, Ferrari e Paratici, come si vede dalle immagini raccolte dalla nostra redazione, è pronta ad imbarcarsi sull'aereo, per poi arrivare appunto in serata in terra londinese dove il tecnico viola ed un giocatore parleranno in conferenza stampa. Queste le immagini: