Champions, il Real perde 2-1 col Bayern. L'Arsenal vince 1-0 a Lisbona
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Si chiudono qui le gare di Champions League andate in scena stasera e valide per l’andata dei quarti di finale del torneo. Il Real Madrid ha perso al Santiago Bernabeu per 1-2 contro il Bayern Monaco. In gol subito i tedeschi con Luis Diaz (41’) cui ha dato seguito il raddoppio di Harry Kane (46’). Tentativo di recupero andato a vuoto da parte dei padroni di casa con Kylian Mbappé (74’). Vittoria in extremis per l’Arsenal che si è imposto per 1-0, in Portogallo, sullo Sporting Lisbona grazie alla rete finale di Kai Havertz (91’).
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