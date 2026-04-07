Renzi: "Io alla Fiorentina? Solo voci. Feci solo un suggerimento"

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Il senatore di Italia Viva, Matteo Renzi, ha parlato a Radio Bruno delle voci che lo hanno accostato alla Fiorentina: “Tutte voci. La famiglia Commisso ha già detto che non vende. Finché sarà così, alé Viola. Quando si dimise Pradè mi permisi di suggerire di prende qualcuno che capisse di calcio. Ancora non è finita, ma aver rimesso un po’ d’ordine ha dato i suoi frutti”.

Cosa pensa di Vanoli?

“Pensiamo a salvarci, se poi passassimo in Conference col Crystal Palace ci aspetterebbe un cammino più facile rispetto all’anno scorso”.

Come commenta la crisi del calcio italiano?

“Finché in Parlamento abbiamo personaggi che ottengono vantaggi tramite emendamenti, come Lotito per gestirsi il suo ‘giochino’, la situazione rimarrà uguale. Barone era contrario all’emendamento Lotito, anche perché la Fiorentina era una delle poche squadre messe bene in Italia. Servono poche leggi, ma fatte bene”.