Serie A, la Roma batte l'Udinese 2-0 e vola in testa alla classifica

All'Olimpico finisce 2-0 la sfida tra la Roma e l'Udinese. Un gol per tempo, Pellegrini su rigore nel primo tempo e Celik nella ripresa regalano alla formazione di Gasperini una vittoria importantissima. I giallorossi infatti grazie a questi tre punti, sfruttando anche il pareggio del Milan e la sconfitta del Napoli, volano in vetta alla classifica a quota 24 punti (solo l'Inter in caso di vittoria questa sera contro la Lazio può raggiungere la Roma). L'Udinese è rimasta in partita fino alla fine, Svilar ha salvato i capitolini in almeno due occasioni e Atta ha colpito un palo, ma torna in Friuli con zero punti. In classifica i bianconeri restano al decimo posto a quota 15.