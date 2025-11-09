Colombo dopo Genoa-Fiorentina: "De Rossi ci ha dato una carica incredibile"
FirenzeViola.it
L'attaccante del Genoa Lorenzo Colombo ha parlato a Dazn nel post partita. Queste le sue parole: "Nel calcio contano troppo le reazioni e l'aspetto mentale. Sono contento per come è andata oggi, è grazie al mister che ci ha dato una carica incredibile e alla squadra. Andiamo a prenderci quello che ci spetta. Il mister ha portato subito idee, una grinta e una carica che ci serve per essere protagonisti. Dobbiamo lottare per lui e per la nostra gente. Io non penso a quanti gol fare, penso a lavorare al massimo".
