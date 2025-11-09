Roma-Udinese, le formazioni ufficiali: Dovbyk davanti insieme a Soulé e Pellegrini

Sono state rese note le formazioni ufficiali di Roma-Udinese: Gasperini sceglie Dovbyk come riferimento del tridente, con Soulè e Pellegrini alle sue palle, mentre Runjaic schiera Zaniolo e Buska di punta, con Atta che avrà invece il compito di inventare.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Pellegrini; Dovbyk A disposizione: Vasquez, Gollini, Rensch, Tsimikas, Ziolkowski, Ghilardi, El Aynaoui, Baldanzi, Pisilli, El Shaarawy. Allenatore: Gian Piero Gasperini.

UDINESE (3-5-2): Okoye; Bertola, Kabasele, Solet; Zanoli, Ekkelenkamp, Karlstrom, Atta, Kamara; Zaniolo, Buksa. A disposizione: Nunziante, Sava, Padelli, Goglichidze, Lovric, Zarraga, Gueye, Davis, Bayo, Palma, Bravo, Ehizibue, Piotrowski, Zemura, Modesto. Allenatore: Runjaic