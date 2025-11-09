Genoa, Leali sul rigore: "Sapevo che a Gud piace tirare centrale: ecco cosa mi ha detto"
Il portiere del Genoa Nicola Leali ha parlato così nel post partita a Dazn. Queste le sue parole: "Credo che tutti capiamo il momento di dove eravamo anche prima di Sassuolo. Siamo stati sempre un gruppo unito che ha cercato sempre di combattere insieme. Abbiamo capito che dovevamo ricompattarci. Oggi abbiamo cercato di portare in campo idee del mister ma era importante mettere il cuore e l'anima, ci siamo riusciti contro un avversario forte. Dobbiamo riparte da qui".
Sul rigore? "Vasquez mi ha suggerito qualcosa, sapevo che ad Albert piace tirare il rigore centrale. Glielo ho anche detto a fine partita e lui mi ha risposto che lo sapeva e ha cambiato angolo. Albert è un giocatore forte e freddo ed è riuscito a battermi".
