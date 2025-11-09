Piccoli: "Dobbiamo migliorare fisicamente. Vanoli ci ha dato animo e fiducia"

L'attaccante della Fiorentina Roberto Piccoli è intervenuto ai microfoni ufficiali del club viola al termine della sfida di Marassi finita 2-2 tra i gigliati e il Genoa. Queste le sue parole: "Questo non è un campo facile. Il terreno di gioco era in condizioni pessime e il tifo loro era tosto. Siamo stati una grande squadra anche se siamo stati sfortunati alla fine perché abbiamo preso un gol da terra, con un mezzo fallo secondo me. Poi Leali ha fatto una grande parata su di me. Dispiace ma questo deve essere un punto da cui ripartire perché il mister ci ha dato grande fiducia e grande animo. Questa era una cosa che ci mancava e dobbiamo lavorare tantissimo per migliorare la condizione fisica. Io anche mi sento un po' indietro. Dobbiamo migliorare sotto tutti gli aspetti perché siamo la Fiorentina e dobbiamo giocare da Fiorentina".

Avete percepito l'energia di Vanoli. Si è vista una Fiorentina più aggressiva in campo

"Sì, al mister piace andare ad aggredire alto e io sono d'accordo. Dobbiamo stare stretti, andare ad aggredire con coraggio e giocare la palla con fiducia".

Siete riusciti a giocare anche dentro il campo

"Quando giochi con due punte è tutto più semplice perché noi attaccanti portiamo via più difensori possibile. Dietro hanno più spazio per giocare. Potevamo sfruttare meglio qualche ripartenza ma abbiamo dato una risposta importante soprattutto a livello mentale. Dobbiamo uscire da questo periodo complicato ma lo faremo e ne usciremo ancora più forti".

Tanto lavoro sporco, un gol e una grande parata di Leali

"Io cerco di farmi trovare pronto. Devo lavorare ancora fisicamente perché ho giocato poco in questo ultimo periodo. So che posso fare di più la differenza e devo farla. Sono contento anche se mi dispiace per la parata di Leali. Non so, sembra che dobbiamo andare a farci benedire. Una sfortuna così era da tanto che non la vedevo. Però è così, dobbiamo solo lavorare".

Adesso due settimane di allenamenti prima della Juventus

"Il mister chi ha già detto che ci farà patire le pene dell'inferno ma siamo tutti contenti di questo. E' giusto così, dobbiamo farlo".