Genoa, le parole di Ostigard: "Volevamo vincere. De Rossi ha portato voglia e mentalità"

Il difensore del Genoa Leo Ostigard ha parlato a Dazn nel post partita. Queste le sue parole: "Volevamo vincere oggi, abbiamo giocato bene. Siamo stati sfortunati, siamo pronti per la prossima sfida. Quando faccio gol, solitamente lo faccio anche la partita dopo, e così è stato. Per noi è molto importante che Colombo si sia sbloccato".

De Rossi? "La carriera parla per lui, ci ha dato grande energia. Ci ha motivato molto, dobbiamo continuare così. Però quello che ha portato è la mentalità e la voglia".