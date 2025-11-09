Serie A, alle 20:45 Inter-Lazio: le formazioni ufficiali

L'undicesima giornata di campionato si chiude questa sera alle 20:45 con la sfida di San Siro tra Inter e Lazio. Reduci da due successi consecutivi, contro Fiorentina e Verona, i nerazzurri in caso di vittoria raggiungerebbero la Roma in vetta alla classifica a quota 24 punti. Dall'altra parte invece la formazione di Sarri, che non perde dal derby contro la Roma del 21 settembre, si trova a quota 15 e potrebbe, in caso di successo questa sera contro l'Inter, raggiungere il Como al settimo posto. Di seguito le formazioni ufficiali del match:

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Bonny, Lautaro. Allenatore: Chivu

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni. Allenatore: Maurizio Sarri