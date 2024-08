SERIE A, La Juve dei giovani supera il Como per 3-0

NOTIZIE DI FV FEMMINILE: TONFO IN AMICHEVOLE CONTRO LA ROMA. PRIMI SEGNALI D’ALLARME? Lo avevamo detto nelle scorse settimane: i due test pre-stagionali non erano molto utili per misurare il livello della squadra femminile viola che la società ha tirato fuori nel corso del mercato estivo. Viceversa, i due match hanno comunque consentito alle ragazze di... Lo avevamo detto nelle scorse settimane: i due test pre-stagionali non erano molto utili per misurare il livello della squadra femminile viola che la società ha tirato fuori nel corso del mercato estivo. Viceversa, i due match hanno comunque consentito alle ragazze di... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 20 agosto 2024. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi