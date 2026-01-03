Serie A, l'Udinese perde ancora. Al Sinigaglia vince il Como, decisivo Da Cunha

Serie A, l'Udinese perde ancora. Al Sinigaglia vince il Como, decisivo Da Cunha
Prosegue il periodo no dell'Udinese, che dopo essere capitolata a Firenze contro la Fiorentina e aver pareggiato all'ultimo contro la Lazio, continua a non tornare alla vittoria: nel match dell'ora di pranzo ha la meglio il Como, con un 1-0 ai danni dei friulani firmato da Da Cunha. Un successo che proietta la squadra di Fabregas ancora in scia delle big, mentre i bianconeri stazionano a metà classifica, comunque con un buon margine sulla zona retrocessione.