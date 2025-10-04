Serie A, l'Inter passeggia sulla Cremonese: 4-1 e vetta momentanea
L'Inter vince nettamente sulla Cremonese, lasciando agli avversari solo il gol bandiera finale dopo che i nerazzurri avevano dominato per tutta la gara: 4-1 il risultato finale. Con i tre punti raggiunge a quota 12 il quartetto di testa, in attesa della gare di domani. Resta a 9 la Cremonese.
In avvio di primo tempo i nerazzurri Lautaro (6') mette subito la partita in discesa per i suoi mentre il gol di Dimarco (12') viene annullato al Var per fuorigioco. Al 38' però il raddoppio arriva comunque con Bonny su assist dello stesso Dimarco.
E' ancora l'inizio di tempo a condizionare il risultato: in avvio di ripresa infatti l'Inter segna altri due gol. Il 3-0 al 55' porta la firma di Dimarco (che nel primo tempo appunto ci era andato vicino) mentre dopo due minuti è Barella a scaricare in rete per il poker. Nel finale gol bandiera della Cremonese con Bonazzoli.
