Alle 20.45 Atalanta-Como: le formazioni ufficiali. Lookman torna titolare

Alle 20.45 Atalanta-Como: le formazioni ufficiali. Lookman torna titolareFirenzeViola.it
Alle 20.45 ultima partita di questo sabato di serie A, valida per la sesta giornata di serie A. Alla New Balance Arena di Bergamo va in scena Atalanta-Como, sfida per cercare un posto al sole. Ecco intanto le formazioni ufficiali della gara:

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Ahanor; Zappacosta, Pasalic, Ederson, Bernasconi; Samardzic, Lookman; Sulemana. Allenatore: Ivan Juric
Como (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Diego Carlos, Ramon, Vojvoda; Perrone, Da Cunha; Addai, Nico Paz, Baturina; Douvikas. Allenatore: Cesc Fabregas