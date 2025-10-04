Di Francesco su Sottil: "Non si rende conto di quanto è forte. Deve farci vincere"
FirenzeViola.it
Il tecnico del Lecce, Eusebio Di Francesco, ha parlato in conferenza stampa nel post partita della sfida vinta dal suo Lecce in casa del Parma grazie alla rete di Sottil. Queste le sue parole proprio sul calciatore arrivato in prestito dalla Fiorentina: "Deve essere libero di farci vincere le partite! Ha caratteristiche diverse dagli altri e a volte non si rende conto di quanto è forte, soprattutto nei dribbling. Era fuori forma, ora va al ritmo dei compagni e può essere determinante".
