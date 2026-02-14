Serie A, l'Atalanta espugna l'Olimpico e scavalca il Como. Lazio ko
FirenzeViola.it
L'Atalanta di Raffaele Palladino espugna l'Olimpico battendo la Lazio 2-0. E' un rigore trasformato da Ederson a sbloccare la gara al 41' permettendo così ai bergamaschi di andare a riposo in vantaggio. Nella ripresa, dopo un rigore negato alla Lazio per un fuorigioco di Tavares prima che Zappacosta tocchi con il braccio (dopo un lungo silent check), al 60' c'è il raddoppio di Zalewski imbeccato da Bernasconi. La Lazio ha anche colpito due legni.
Con questa vittoria l'Atalanta raggiunge quota 42 e supera di un punto il Como al sesto posto, avvicinandosi alla Roma a 46 (che però deve ancora giocare). La Lazio resta staccata dalle due squadre, rimanendo a quota 33 all'ottavo posto tallonata dall'Udinese che può scavalcarla.
Pubblicità
News
Le più lette
3 Como-Fiorentina 1-2, le pagelle: Fagioli trascina, Kean ritrova il gol, Pongracic e Ranieri tengono
Copertina
Alberto PolverosiComo e Fiorentina, due squadre opposte per numeri, gioco e mentalità. Ma i viola non partono battuti solo se giocano col terrore come contro il Torino. Vanoli può copiare Conte: va tolta la profondità a Fabregas
Luca CalamaiA Como lascerei Dodò in panchina. Fagioli l'anti Fabregas. A Kean chiedo i gol salvezza poi ognuno per la sua strada. Per il futuro meglio Tudor di De Zerbi
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com