Serie A, l'Atalanta espugna l'Olimpico e scavalca il Como. Lazio ko

Oggi alle 20:05
L'Atalanta di Raffaele Palladino espugna l'Olimpico battendo la Lazio 2-0. E' un rigore trasformato da Ederson a sbloccare la gara al 41' permettendo così ai bergamaschi di andare a riposo in vantaggio. Nella ripresa, dopo un rigore negato alla Lazio per un fuorigioco di Tavares prima che Zappacosta tocchi con il braccio (dopo un lungo silent check), al 60' c'è il raddoppio di Zalewski imbeccato da Bernasconi. La Lazio ha anche colpito due legni.

Con questa vittoria l'Atalanta raggiunge quota 42 e supera di un punto il Como al sesto posto, avvicinandosi alla Roma a 46 (che però deve ancora giocare). La Lazio resta staccata dalle due squadre, rimanendo a quota 33 all'ottavo posto tallonata dall'Udinese che può scavalcarla.