Dodo plaude la Fiorentina: "Brava! Sappiamo che possiamo essere diversi. Ho fiducia"
>Il terzino viola Dodo, dopo la vittoria della Fiorentina a Como, attraverso i social plaude tutta la squadra: "+3! Forza squadra, sappiamo che possiamo essere diversi, ho grande fiducia in tutti, andiamo!".
Como-Fiorentina 1-2, le pagelle: Fagioli trascina, Kean ritrova il gol, Pongracic e Ranieri tengono
Alberto PolverosiComo e Fiorentina, due squadre opposte per numeri, gioco e mentalità. Ma i viola non partono battuti solo se giocano col terrore come contro il Torino. Vanoli può copiare Conte: va tolta la profondità a Fabregas
Luca CalamaiA Como lascerei Dodò in panchina. Fagioli l'anti Fabregas. A Kean chiedo i gol salvezza poi ognuno per la sua strada. Per il futuro meglio Tudor di De Zerbi
