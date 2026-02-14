Social

Dodo plaude la Fiorentina: "Brava! Sappiamo che possiamo essere diversi. Ho fiducia"

© foto di Federico De Luca 2025
di Redazione FV

>Il terzino viola Dodo, dopo la vittoria della Fiorentina a Como, attraverso i social plaude tutta la squadra: "+3! Forza squadra, sappiamo che possiamo essere diversi, ho grande fiducia in tutti, andiamo!".