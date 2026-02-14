Ora Lazio-Atalanta, le scelte ufficiali di Sarri e Palladino

Ora Lazio-Atalanta, le scelte ufficiali di Sarri e PalladinoFirenzeViola.it
Oggi alle 18:00News
di Redazione FV

All'Olimpico scendono in campo Lazio e Atalanta nella gara valida per la 25^ giornata di Serie A. Di seguito le formazioni ufficiali del match:

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Provstgaard, Tavares; Dele-Bashiru, Cataldi, Taylor; Isaksen, Maldini, Noslin. Allenatore: Maurizio Sarri.

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi, Scalvini, Djimsiti, Ahanor, Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; Samardzic, Zalewski; Krstovic. Allenatore: Raffaele Palladino.