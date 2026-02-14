Fagioli (ACF): "Dovevo tenere Nico Paz che è uno dei più forti della A. In difesa tutti ok"
Nicolò Fagioli, autore del primo gol della Fiorentina, ha parlato anche ai canali ufficiali della Fiorentina. Ecco le sue parole: "Al di là del mio gol l'importante è la vittoria. Le prestazioni dei singoli hanno portato alla vittoria ma a livello difensivo ci siamo comportati da squadra umile, consapevole di giocare contro una grande squadra. Era quello che ci aveva chiesto il mister in settimana. L'obiettivo è la salvezza, vista la situazione di classifica: uscirne non è scontato e non si può fare velocemente. Ma facendo questo tipo di partite come oggi, da squadra, possiamo raggiungere la salvezza".
Fagioli poi racconta qual è stato il suo compito in difesa: "Avevo il compito di tenere Nico Paz, che penso sia uno dei giocatori più forti del campionato. Abbiamo fatto tutti una grande partita a livello difensivo".
E sulle prossime partite chiude: "Giovedì avremo una partita fondamentale in Polonia, dobbiamo affrontarla al meglio, e poi pensare alla sfida con il Pisa".
