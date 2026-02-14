Ranieri (ACF): "Non dobbiamo mollare un centimetro, questa gara ci darà entusiasmo"

Luca Ranieri, tornato titolare e protagonista nella partita vinta dalla Fiorentina a Como, ha parlato anche ai canali ufficiali viola: "Siamo felici perché finalmente abbiamo fatto una grandissima partita. Venivamo da un periodo difficile e ci serviva una partita del genere, abbiamo fatto bene tutte e due le fasi. Odesso c'è ancora da lavorare a testa bassa e giovedì ci aspetta una partita difficile su un campo difficile. Però oggi finalmente possiamo tornare a casa con il sorriso. Abbiamo perso troppi punti dopo il 90° in maniera banale. Oggi invece siamo stati compatti dietro a soffrire, l'uno per l'altro".

Ranieri sottolinea l'atteggiamento avuto: "Siamo in zona retrocessione e dobbiamo giocare sempre così, senza mollare un centimetro. Oggi abbiamo fatto tutti una grandissima partita, a partire dagli attaccanti che ci hanno aiutato tanto in fase difensiva, ed è stata una gara quasi perfetta. Peccato per il gol ma questa gara ci dà entusiasmo per le prossime".