Serie A, alle 20.45 c'è il derby d'Italia: le formazioni di Inter-Juve
Alle 20.45 fischio d'inizio per l'atteso "derby d'Italia" come viene definita la sfida tra Inter e Juventus, a San Siro. Ecco le formazioni scelte da Chivu e Spalletti, il grande ex:
Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zieliński, Sucic, Dimarco; Lautaro Martínez, Thuram. Allenatore: Cristian Chivu.
A disposizione: Di Gennaro, Martinez, De Vrij, Bonny, Acerbi, Frattesi, Diouf, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos, Darmian, Cocchi, Esposito
Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Miretti, Conceicao; McKennie, Yildiz; David. Allenatore: Luciano Spalletti.
A disposizione: Perin, Pinsoglio, Holm, Gatti, Koopmeiners, Zhegrova, Boga, Adzic, Kostic, Openda, Cabal.
