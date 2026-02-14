Fabregas (DAZN): "Mi sento male come allenatore. Da Morata mi aspetto di più"

Nel post-partita di Como-Fiorentina, Cesc Fabregas ha analizzato la sconfitta della sua squadra ai microfoni di Dazn "Mi fa arrabbiare che non sono riuscito a far capire ai ragazzi l'importanza della partita, ho fatto vedere a loro la mia esperienza da calciatore in settimana, forse troppo, ma non è bastato. Siamo una squadra giovane. Nel secondo tempo non c'è stata una partita di calcio, tralasciando questo la partita si deve vincere con la motivazione e l'energia giusta, dopo una grande vittoria. Mi sento male come allenatore oggi perché non sono riuscito a trasmettere questo ai miei ragazzi. Forse è stata la testa, abbiamo sbagliato nell'atteggiamento e dobbiamo mostrare voglia ed essere più bravi ad attaccare per fare il nostro gioco. Il primo tempo non mi è piaciuto molto, il secondo tempo, ripeto, non si è giocato".

Pensa ai prossimi match?

"Tra 62 ore giochiamo prima a San Siro e poi a Torino e questa è una buona cosa per guardare avanti dopo questa partita".

Su Morata.

"La provocazione fa parte del calcio, chi non può vivere con la provocazione faccia un altro sport. Da un giocatore di esperienza come lui mi aspetto molto di più. Non dobbiamo comunque trovare alibi e quello che fanno gli altri in campo non ci deve importare".