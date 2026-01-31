Social
Giuseppe Commisso ringrazia De Laurentiis del dono per il padre Rocco
Prima della partita di campionato tra Napoli e Fiorentina, Aurelio De Laurentiis, presidente dei partenopei, ha omaggiato i viola nella persona di Giuseppe Commisso di una maglia azzurra con il numero 5 e il nome di Commisso. Un regalo in onore di Rocco, recentemente scomparso, che il figlio e neo presidente viola - assieme a Catherine e al dg Ferrari - ha gradito tanto da ricondividere le immagini sui propri profili social ringraziando De Lautentiis: "Grazie Aurelio!", ha scritto Giuseppe sul proprio account.
