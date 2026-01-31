Il 2007 Vannucchi va al Cosenza: c'è il comunicato del club calabrese
Il Cosenza Calcio ufficializza un nuovo rinforzo per il reparto arretrato: la società rossoblù ha comunicato di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive del portiere Tommaso Vannucchi. L’estremo difensore, nato a Viareggio il 5 marzo 2007, arriva in prestito dalla Fiorentina dopo aver maturato una prima parte di stagione con la maglia del Pontedera.
L’accordo prevede che Vannucchi resti al Cosenza fino al 30 giugno 2026, segno della volontà del club calabrese di puntare su un profilo giovane ma già inserito nel calcio professionistico. Nei prossimi giorni Vannucchi si unirà al gruppo e sarà a disposizione dello staff tecnico per iniziare il suo nuovo percorso in maglia rossoblù, con l’ambizione di crescere ulteriormente e di conquistare la fiducia dell’ambiente e dei tifosi.
