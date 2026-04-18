Serie A, le formazioni ufficiali di Udinese-Parma: fischio d'inizio alle 15

Serie A, le formazioni ufficiali di Udinese-Parma: fischio d'inizio alle 15FirenzeViola.it
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Oggi alle 14:45News
di Redazione FV

Queste le formazioni ufficiali di Udinese-Parma, gara valida per la trentatreesima giornata di campionato, il cui fischio d'inizio è in programma alle ore 15:00.

UDINESE (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Ehizibue, Piotrowski, Karlstrom, Kamara; Atta, Ekkelenkamp; Zaniolo. A disposizione: Sava, Padelli, Zarraga, Gueye, Bayo, Buksa, Arizala, Mlacic, Camara, Miller. Allenatore: Kosta Runjaic.

PARMA (3-5-2): Suzuki; Circati, Troilo, Valenti; Delprato, Bernabé, Keita, Nicolussi Caviglia, Valeri; Pellegrino, Strefezza. A disposizione: Corvi, Rinaldi, Ndiaye, Estevez, Almqvist, Ondrejka, Oristanio, Sorensen, Elphege, Ordonez, Britschgi, Carboni. Allenatore: Carlos Cuesta