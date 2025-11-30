Serie A, Il Napoli vince 1-0 contro la Roma e aggancia il Milan al 1° posto
Si è da poco concluso il posticipo della domenica di Serie A allo Stadio Olimpico tra la Roma e il Napoli. Il match è stato vinto dai partenopei allenati da Conte per 1-0 grazie alla rete siglata al 36' da David Neres, bravo a sfruttare una ripartenza a campo aperto e a concludere con il mancino mettendo il pallone in rete una volta arrivato in uno contro uno con Svilar.
Con questi 3 punti gli azzurri agganciano a quota 28 il Milan di Allegri primo in classifica, mentre la Roma resta ferma a quota 27 punti e viene raggiunta così dall'Inter di Chivu, reduce dalla vittoria di questo pomeriggio per 2-0 sul campo del Pisa.
