Inter, Lautaro stacca Mazzola e diventa il quarto goleador interista di sempre
(ANSA) - PISA, 30 NOV - Con la doppietta di Pisa, Lautaro Martinez raggiunge i dieci gol stagionali tra campionato e coppe ma soprattutto arriva a quota 163 reti, al quarto posto tra i marcatori nerazzurri di sempre, staccando Sandro Mazzola fermo a 161. Davanti a lui ora ci sono soltanto Meazza, Altobelli e Boninsegna, che con i suoi 171 gol finisce nel mirino del capitano interista quando restano da giocare ancora tantissime partite. "Sono molto felice - le parole del Toro a fine partita pubblicate sul sito ufficiale del club - perché abbiamo conquistato i tre punti, era quello che cercavamo dopo due sconfitte. Abbiamo fatto il nostro dovere e questo è ciò che conta. Lavoro per la squadra, per l'Inter, per me stesso e per la mia famiglia.
Lasciamo parlare chi è fuori. Il mio lavoro è solo e soltanto per portare gioia ai tifosi dell'Inter. Ho ancora tanti anni di contratto, sono contento qui, la gente mi vuole bene. La squadra viene sempre prima di tutto". (ANSA).
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati