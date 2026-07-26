La panchina della Nazionale è un rebus: polemiche su Pirlo, rispunta Mancini

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La scelta del nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana continua a far parlare di sé anche sui giornali, con la Federazione ancora impegnata a definire il profilo giusto per guidare il nuovo corso azzurro. Dopo le polemiche legate alla possibile nomina di Andrea Pirlo, ancora oggi considerato uno dei principali candidati, nelle ultime ore è tornato a prendere quota anche il nome di Roberto Mancini.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, l'ex CT aveva percepito come concreta la possibilità di un ritorno sulla panchina dell'Italia. Mancini avrebbe infatti ricevuto segnali positivi e il sostegno di Giovanni Malagò, tanto da aver deciso di declinare alcune offerte arrivate dall'estero. Dopo l'addio del 2023 e la delusione per la mancata qualificazione al Mondiale, maturata dopo la sconfitta ai playoff contro la Macedonia del Nord, il tecnico di Jesi vedeva nella Nazionale una possibilità di riscatto. L'inserimento di Paolo Maldini e Leonardo nel percorso decisionale della FIGC, però, avrebbe cambiato gli scenari, rendendo meno forte la sua candidatura.

Nel frattempo, per restare in attesa di un possibile ritorno in azzurro, Mancini avrebbe rinunciato a quattro panchine importanti: Benfica, Besiktas, Fulham e Nottingham Forest. Una scelta legata alle garanzie ricevute, ma che ora potrebbe creare qualche tensione qualora la Federazione dovesse prendere una strada diversa.