Serie A, Genoa-Napoli: ecco le formazioni ufficiali della partita

FirenzeViola.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 17:45News
di Redazione FV

Queste le formazioni ufficiali di Genoa-Napoli, gara valida per la ventiquattresima giornata di Serie A.

Genoa (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Frendrup, Ellertsson, Martin; Vitinha, Colombo.

Napoli (3-4-2-1): Meret; Rrahmani, Buongiorno, Juan Jesus; Gutierrez, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Vergara, Elmas; Hojlund.
 