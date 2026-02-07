Serie A, Genoa-Napoli: ecco le formazioni ufficiali della partita
Queste le formazioni ufficiali di Genoa-Napoli, gara valida per la ventiquattresima giornata di Serie A.
Genoa (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Frendrup, Ellertsson, Martin; Vitinha, Colombo.
Napoli (3-4-2-1): Meret; Rrahmani, Buongiorno, Juan Jesus; Gutierrez, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Vergara, Elmas; Hojlund.
