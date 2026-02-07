Torino, Baroni: "Abbiamo preservato Che per la Fiorentina. Simeone..."

Prima della partita contro la Fiorentina, l'allenatore del Torino Marco Baroni ha parlato così a DAZN: "Che Adams rientra dopo aver saltato la partita di Coppa Italia perché aveva un problemino e l'avevamo preservato. Kulenovic ha fatto un'ottima partita contro l'Inter. Abbiamo recuperato Simeone ma dobbiamo stare attenti, poi abbiamo anche Zapata. I nuovi acquisti? Kulenovic è un giocatore molto mobile, deve solo mettere a punto qualche cosa per stare dentro al gioco della squadra. Ha pochissime ore di lavoro ma ci può dare spessore. Rafa invece ha un'altra cultura calcistica ma gli abbiamo visto qualità e oggi ci servirà anche quella"