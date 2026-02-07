Torino, Baroni: "Abbiamo preservato Che per la Fiorentina. Simeone..."
FirenzeViola.it
Prima della partita contro la Fiorentina, l'allenatore del Torino Marco Baroni ha parlato così a DAZN: "Che Adams rientra dopo aver saltato la partita di Coppa Italia perché aveva un problemino e l'avevamo preservato. Kulenovic ha fatto un'ottima partita contro l'Inter. Abbiamo recuperato Simeone ma dobbiamo stare attenti, poi abbiamo anche Zapata. I nuovi acquisti? Kulenovic è un giocatore molto mobile, deve solo mettere a punto qualche cosa per stare dentro al gioco della squadra. Ha pochissime ore di lavoro ma ci può dare spessore. Rafa invece ha un'altra cultura calcistica ma gli abbiamo visto qualità e oggi ci servirà anche quella"
Pubblicità
News
Con Paratici la rivoluzione è completata, da agosto a oggi sono cambiati presidente, ds, allenatore e una parte di giocatori. Finiti gli alibi, per la salvezza va raddoppiata la media: da 0,7 punti a partita a 1,4di Alberto Polverosi
Le più lette
2 Con Paratici la rivoluzione è completata, da agosto a oggi sono cambiati presidente, ds, allenatore e una parte di giocatori. Finiti gli alibi, per la salvezza va raddoppiata la media: da 0,7 punti a partita a 1,4
Copertina
FirenzeViolaFiorentina-Torino 2-2, le pagelle: Solomon determina, Kean si sblocca, Dodò in affanno. E i cambi non funzionano
FirenzeViolaFiorentina, sempre la stessa storia. Gol preso da palla inattiva allo scadere: 2-2 col Torino
Luca CalamaiParatici ha parlato da capo. Ora deve svegliare Kean e dare qualche prezioso consiglio a Vanoli. Contro il Toro potrebbe servire Piccoli ancora titolare
Pietro LazzeriniIl manifesto di Paratici in tre concetti. Tra presente e futuro ecco la Fiorentina del nuovo ds
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com