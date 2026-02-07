Lutto, se ne va a 54 anni Michele Haimovici: il ricordo dell'AIAC

Un dolore acuto, un lutto che sgomenta la grande comunità dell’Aiac. Oggi, all’ospedale fiorentino di Careggi, dove era stato trasferito ieri dalla sua casa di San Donato in Poggio, si è spento Michele Haimovici. per dodici anni addetto stampa dell’Assoallenatori. Una malattia inesorabile, comparsa due anni fa, ha avuto ragione della sua serena resistenza.

Cinquantaquattro anni da poco compiuti, nato a Poggibonsi, giornalista campione del mondo al seguito della Nazionale nel 2006, già addetto stampa dell’Empoli, era approdato alla Segreteria dell’Aiac, allora guidata da Giuliano Ragonesi, nel gennaio 2012. Sornione, attento, lucido, sportivo appassionato (calcio, padel, sci le sue discipline preferite), allenatore abilitato, ironico e autoironico, sragionava solo se si trattava di parlare della sua adorata Juventus. «Piango la perdita di un figliolo, di una persona per bene» le parole commosse del presidente Renzo Ulivieri. I vice presidenti Vossi, Camolese e Perondi, il Segretario Generale Perdomi, la vice segretaria Daniela Pepi, il Consiglio Direttivo e tutta l’Aiac si stringono alla famiglia, alla compagna, agli amici in questo momento di cupo disorientamento. Ricordando e riscaldandosi alle sue ultime parole: “Perdete tempo ad amarvi”